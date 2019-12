Atalanta-Milan, tutto quello che c'è da sapere

I bergamaschi per dimenticare la sconfitta di Bologna, il Milan per riscattarsi dopo il pareggio di San Siro contro il Sassuolo. Atalanta-Milan si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 22 dicembre alle 12.30

Quando e a che ora si gioca Atalanta-Milan?

La partita fra Atalanta e Milan è in programma domenica 22 dicembre alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove è possibile guardare Atalanta-Milan?

Il match fra Atalanta e Milan verrà trasmesso in diretta su DAZN.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Atalanta e Milan si sono affrontate in Serie A 116 volte. 23 sono le vittorie dei nerazzurri, 51 quelle del Milan e 42 i pareggi. Il Milan ha vinto l'ultima partita di Serie A contro l'Atalanta e non ottiene due successi consecutivi contro i bergamaschi dal 2014. La squadra ora allenata da Pioli ha trovato il gol in 26 delle ultime 27 trasferte di Serie A contro l'Atalanta, registrando solo 4 sconfitte nel parziale (16V, 7N).

Come arrivano alla partita Atalanta e Milan?

L'Atalanta è la formazione che ha effettuato più tiri nello specchio in questo campionato: 123, esattamente 50 più di quelli registrati dal Milan. Il Milan ha ottenuto 6 successi e 5 sconfitte nelle ultime 11 trasferte di campionato: solo due volte nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno registrato più gare fuori casa senza trovare il pareggio (13 nel 1948 e 14 nel 1950). L'Atalanta ha subito gol in tutte le ultime nove partite interne di campionato: i nerazzurri non arrivano a 10 partite casalinghe di Serie A senza tenere la porta inviolata dal marzo 2008 (11 sotto Luigi Delneri). 38 gol per l'Atalanta nelle prime 16 giornate di campionato: record per i bergamaschi a questo punto della stagione (il precedente era di 32 reti nel 1949/50). La squadra allenata da Gasperini ha perso tre delle ultime sei partite di Serie A (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 31 nella competizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

La certezza di Gasperini si chiama Papu Gomez (a quota 4 gol), che rientra dopo il turno di riposo nell’ultima di campionato persa a Bologna. Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskiy potrebbe diventare il secondo giocatore ucraino a trovare il gol in 3 presenze consecutive di Serie A, dopo Andriy Shevchenko (che ci è riuscito 12 volte con la maglia del Milan). I migliori marcatori del Milan in questa Serie A sono Krzysztof Piatek e Theo Hernández (entrambi a quattro gol). A Bergamo Pioli dovrà rinunciare a Hernandez, fermato dal giudice sportivo, ma il polacco ci sarà. L'ultima volta in cui i rossoneri non avevano alcun giocatore a quota 5 reti dopo 16 partite giocate risale alla stagione 2006/07, anno del successo in Champions League (in quel caso Gilardino era a quota 4). Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l'Atalanta è quella contro cui Piatek ha la miglior media minuti/gol nella competizione (uno ogni 53 in media), grazie a 3 marcature in 158 minuti.