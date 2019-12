Juve Lazio, calendario e orari della Supercoppa Italiana 2019

Quali squadre si affrontano in Supercoppa Italiana 2019?

A contendersi la 32^ edizione della Supercoppa Italiana nella finale a gara unica saranno la Juventus, squadra vincitrice dell’ultimo scudetto, e la Lazio, formazione che si è aggiudicata l’ultima edizione della Coppa Italia superando in finale l’Atalanta.

Quando e dove si gioca la Supercoppa Italiana 2019?

Juventus e Lazio si sfideranno domenica 22 dicembre 2019 al "King Saud University Stadium" di Riad (Arabia Saudita): fischio d’inizio del match previsto per le 17.45 ora italiana (ore 19.45 locali). Ad arbitrare il match sarà Gianpaolo Calvarese, assistenti designati Costanzo e Peretti, quarto uomo Maresca con Mazzoleni al VAR e Giacomelli AVAR.

I precedenti tra le due squadre

Le due squadre si affrontano in questa competizione per la quinta volta: quella tra Juventus e Lazio è infatti la sfida più giocata della Supercoppa Italiana. Bilancio in totale equilibrio: due le vittorie dei bianconeri, due quelle dei biancocelesti. Juventus che ha vinto l’ultima edizione di questa competizione superando per 1-0 il Milan lo scorso anno grazie alla rete di Cristiano Ronaldo: 8 in totale i successi della Juventus in Supercoppa, 4 invece quelli della Lazio.

Undicesima volta all'estero

Con l’edizione 2019-2020 che si giocherà appunto a Riad (Arabia Saudita) sono undici quelle disputate all’estero: nel 1993 a Washington, nel 2002 a Tripoli, nel 2003 a New York, a Pechino nella tripla trasferta del 2009, 2011, 2012, a Doha nel 2014 e 2016, a Shanghai nel 2015 e a Jeddah nel 2019. Delle 21 edizioni su giocate in Italia, invece, ben 11 si sono giocate allo Stadio San Siro di Milano.