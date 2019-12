Atalanta-Milan, il gol capolavoro del Papu Gomez: VIDEO

Un gol magnifico, in pieno stile Papu Gomez. Così il capitano dell’Atalanta ha sbloccato al 10’ il risultato contro il Milan. Il numero 10 ha ricevuto il pallone sulla sinistra, poi si è accentrato e ha sfidato Conti in uno contro uno: Gomez ha saltato l’esterno rossonero con l’ormai solito tunnel e non ha lasciato scampo a Donnarumma con un destro potentissimo finito sotto l’incrocio dei pali. Per il Papu è il quinto gol in questo campionato. La partita è poi terminata 5-0 per la squadra di Gasperini: nella ripresa gol di Pasalic, doppietta di Ilicic e rete finale di Muriel. L’Atalanta supera il Cagliari e sale così al quinto posto con 31 punti, 4 in meno della Roma quarta.