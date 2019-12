1/8

I rossoneri chiudono il 2019 nel peggiore dei modi. La squadra di Pioli esce sconfitta con un nettissimo 5-0 dal Gewiss Stadium di Bergamo e incassano l'ottavo ko in stagione. Apre le marcature Gomez, poi nella ripresa arriva il gol di Pasalic e la doppietta di Ilicic. Nel finale la rete di Muriel. Ecco le altre occasioni in cui il Milan aveva perso in A con 5 gol di scarto...

