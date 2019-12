L'ex Empoli e Sassuolo è il nuovo allenatore viola dopo l'esonero di Montella successivo alla sconfitta per 4 a 1 contro la Roma. Per lui un contratto di 18 mesi. Battuta la concorrenza di Blanc e Di Biagio. Commisso: "Iachini uomo di spessore legato al club"

Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. La squadra viola ha ufficializzato tramite il proprio sito internet il sostituto di Vincenzo Montella sulla propria panchina. L'ex allenatore di Empoli e Sassuolo ha firmato un contratto di 18 mesi che lo legherà alla squadra di Commisso dunque anche per la prossima stagione. Per Iachini è un ritorno a Firenze dopo essere stato calciatore dal 1989 al 1994, raccogliendo 127 presenze e 2 reti con la maglia viola.

Superata la concorrenza di Blanc e Di Biagio

Iachini prenderà una squadra attualmente al quindicesimo posto della classifica, che ha raccolto 17 punti in 17 partite e reduce da quattro sconfitte e un pareggio in campionato. La dirigenza viola nel scegliere il successore di Montella si è presa qualche giorno in più dopo la sconfitta del Franchi contro la Roma per maturare la scelta definitiva. Tra i possibili candidati ci sono stati anche Di Biagio, Spalletti e Blanc. La scelta è però ricaduta su Iachini allenatore esperto del calcio italiano e adatto per rilanciare un club vicino alla zona retrocessione, in vista dei prossimi impegni contro Bologna e Spal.

Il comunicato della Fiorentina

"La Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Rocco Commisso ha voluto così commentare: "Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme". Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il 29 dicembre dirigerà il primo allenamento.