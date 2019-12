La società viola ha ufficialmente comunicato l'esonero di Vincenzo Montella: "L'obiettivo è quello di dare una svolta positiva alla stagione in corso". Iachini la prima scelta per sostituirlo

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. La decisione era già stata presa dalla società viola subito dopo il fischio finale della gara di campionato persa al Franchi contro la Roma (4-1), ma adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte del club del presidente Commisso: "ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra", si legge nel comunicato.

Iachini in pole per la panchina viola

Finita l'avventura di Montella alla guida della squadra viola, la Fiorentina è già al lavoro per cercare il sostituto a cui affidare la panchina. Il nome in pole al momento è quello di Beppe Iachini: un passato da calciatore della Fiorentina e un rapporto splendido con la città e con tutto l'ambiente viola. Una pista che la Fiorentina sta provando a percorrere e che si potrebbe concretizzare a determinate condizioni economiche. La giornata di sabato, infatti, sarà quella delle valutazioni, dei contatti e della possibile scelta da parte della società. Iachini nome più concreto, ma non l’unico. Un altro profilo valutato e da non escludere è quello di Gigi Di Biagio. Il sogno, quasi irrealizzabile, resta Luciano Spalletti: la Fiorentina, però, sa che al momento i margini per portare sulla panchina viola l'ex Inter sono davvero ridottissimi.