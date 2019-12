Il centrocampista bosniaco su Instagram dopo il ko in Supercoppa Italiana contro la Lazio: "Abbiamo grandi responsabilità, dobbiamo sempre essere all'altezza della maglia che indossiamo. Non possiamo mancare gli obiettivi"

Un finale di 2019 amaro per la Juventus, sconfitta a Riad dalla Lazio in Supercoppa Italiana. Niente coppa alzata al cielo e tanta delusione tra i bianconeri: "Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia", ha scritto Miralam Pjanic su Instagram all’indomani del ko contro i biancocelesti. Il centrocampista bosniasco della Juventus ha poi proiettato l’attenzione al futuro, agli obiettivi che attendono il gruppo allenato da Maurizio Sarri nel 2020: "Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti #finoallafine", ha concluso Pjanic nel messaggio.