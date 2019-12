Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 18^ giornata

Il Giudice Sportivo ha fermato per tre turni Bentancur dopo la doppia ammonizione e le espressioni volgari rivolte al quarto uomo. Dieci in totale i giocatori che dovranno saltare la prossima giornata di Serie A

Saranno dieci i giocatori che salteranno la 18^ giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha infatti confermato i nove squalificati dall’ultimo turno di campionato, ai quali si aggiunge Amrabat, che deve ancora scontare un turno visto che è stato rinviato il match tra Lazio e Verona. Dopo la Supercoppa inoltre è arrivata la pesante squalifica per Rodrigo Bentancur dalla Juventus. Il centrocampista bianconero è stato infatti fermato per 3 giornate dal giudice sportivo. Per il giocatore della Juventus inoltre anche 10.000,00 euro di ammenda per essersi espresso in modo volgare e insutante nei confronti del quarto uomo. Un turno di stop invece per i seguenti giocatori: Amrabat, Caprari, Pisacane, Ansaldi, Bremer, Gagliolo, Calderoni, Leiva e Luis Alberto.

Ammenda anche per Nedved e Paratici

Ammenda di 5.000,00 euro anche per Pavel Nedved e Fabio Paratici poiché al termine della gara di Supercoppa hanno assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura Federale al termine della finale di Supercoppa a Riad nei pressi dello spogliatoio arbitrale.