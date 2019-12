Torino, Cairo ai tifosi: "Provo sempre a fare il massimo per il club"

Il presidente granata ai suoi tifosi: "Cerco di fare veramente il massimo per darvi gioie e soddisfazioni. A volte non riesco, ma sappiate che da parte mia c'è sempre una voglia forte e una grande determinazione. Però ci proviamo, ci riproviamo e non molliamo mai: questa è la grande caratteristica di noi del Toro"

Il 2019 non si è concluso nel migliore dei modi per il Torino, sconfitto dalla Spal in casa nell'ultima partita. I granata arrivano alla sosta natalizia al decimo posto, con 21 punti raccolti nelle prime diciassette giornate. Rinnovata la fiducia all'allenatore Walter Mazzarri, Urbano Cairo ha rivolto un messaggio ai suoi tifosi nel consueto video per gli auguri natalizi: "Sto cercando di fare il meglio, il meglio per il Toro – le parole del presidente granata - Cerco di fare veramente il massimo per darvi gioie e soddisfazioni. Al Toro sono molto legato. A volte non riesco, ma sappiate che da parte mia c'è sempre una voglia forte e una grande determinazione per ottenere risultati. Però ci proviamo, ci riproviamo e non molliamo mai: questa è la grande caratteristica di noi del Toro".