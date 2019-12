1/26

Ecco i criteri che abbiamo seguito: un gol=2 punti se è decisivo per la vittoria, 1 punto se vale il pareggio (o valeva il pareggio prima di un’eventuale rete di un compagno). Vale 0 punti in caso di sconfitta della propria squadra o se non è determinante per il risultato. Un gol da solo non sarà mai da 3 punti, ma con una doppietta un giocatore può essere da tre punti sommando il valore dei due gol (a patto che uno dei due sia decisivo per il successo). Prima di vedere la classifica con gol segnati e punti regalati al proprio club, facciamo un esempio concreto:

SASSUOLO-INTER 3-4

2' Lautaro Martinez (I), 16' Berardi (S), 38' Lukaku (I), 45' rig. Lukaku (I), 71' rig. Lautaro Martinez (I), 74' Djuricic (S), 82' Boga (S)Primo gol Lautaro= 1 puntoGol Berardi=0 puntiDoppietta Lukaku=1 puntoSecondo gol Lautaro=2 puntiGol Djuricic=0 puntiGol Boga=0 punti