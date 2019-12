Chi lo ha conosciuto non ha dubbi: Ibrahimovic è l’uomo giusto per risollevare il Milan. Ne è convinto anche Umberto Gandini, che per ventitré anni, dal 1993 al 2016, ha lavorato nel club rossonero e che partecipò nella trattativa che lo portò per la prima volta a Milano, nel 2010. "Aveva una situazione molto complessa con Guardiola al Barcellona. Ricordo che ci trovammo a Montecarlo per i sorteggi UEFA e parlando con Raiola, Galliani capì che c'era la possibilità di fare l'operazione così volammo insieme a Barcellona ed è vero che il presidente Sandro Rosell con cui avevamo tutti un ottimo rapporto era in vacanza ad Ibiza e tornò apposta in città per chiudere la trattativa" ha raccontato nell’intervista rilasciata a Sky Sport. "Lavorare con lui è stata un'esperienza bellissima, è un maschio dominante: il suo atteggiamento, la sua personalità, il suo modo di porsi con la squadra in campo e fuori, ma anche nella vita di tutti i giorni. Allora era veramente una ciliegina su una squadra che stava nascendo con Allegri alla guida e che avrebbe vinto il campionato nel 2011".

La rissa con Onyewu

Nel 2010 Ibrahimovic si scontrò con il compagno di squadra Onyewu, durante un allenamento. Gandini ha ricordato quel momento: "Ero un ufficio, mi chiamarono per dirmelo e vidi il filmato: in effetti era stato uno scontro veramente tra due pesi massimi, in cui Ibrahimovic aveva utilizzato tutte le sue arti e Onyewu la sua massa muscolare notevolissima".