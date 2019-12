La fine del decennio porta tanti giocatori a tirare le somme di una parte di carriera e ripercorrere gioie e momenti difficili delle passate stagioni. Così ha fatto Romelu Lukaku che per ricordare gli ultimi dieci anni ha pubblicato due post, nei quali ha ripercorso i diversi momenti della sua carriera. "Il primo è il miglior momento del decennio” ha scritto il giocatore nerazzurro pubblicando una sua fotografia di una sua esultanza con la maglia dell'Anderlecht. "Dal primo gol segnato a 16 anni nel club del mio cuore, al rappresentare il mio paese sempre all'età di 16 anni, fino al passaggio al club che tifavo da bambino (Chelsea), dove ho imparato tanto dai miei compagni di spogliatoio". Poi Lukaku ha continuato ringraziando anche le altre squadre nelle quali ha giocato: "Ringrazio il West Bromwich Albion per aver dato ad un ragazzino di 19 anni il tempo di giocare in un campionato così grande che mi ha permesso di segnare in Premier League. Poi l'Everton, un club al quale devo tanto. A 20 anni mi hanno dato una possibilità, i tifosi sono fantastici ed è stato un piacere giocare per un club così eccezionale". Infine sul Manchester United: "Ho imparato tanto dagli allenatori e il club mi ha preparato per cose che mi sono state utili per il seguito della mia carriera. La gente continua ancora a dire bugie, ma la verità è che provo solo amore per le persone di quel posto".