L’Inter del 2020 riparte dal Cile. Aspettando Vidal, l’uomo in più per Antonio Conte è Alexis Sanchez. L’attaccante è tornato a lavorare in gruppo e presto sarà a disposizione. Una buona notizia per Conte che finora ha potuto utilizzare il “Nino Maravilla” solo 129': 1 gol in casa della Sampdoria, un doppio giallo con espulsione sempre a Marassi e la bella partita a Barcellona. Poi la nazionale e l’infortunio alla caviglia che lo ha messo fuori per 3 mesi. Ma ora l’incubo è alle spalle