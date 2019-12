L’allenatore del Milan ha sentito telefonicamente lo svedese: "Mi ha detto che sta bene, si è informato sulle condizioni della squadra e sugli allenamenti. Non vedo l’ora di averlo a disposizione, è un giocatore che sa fare tutto". Qui l'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport 24 il 31 dicembre

Pochi giorni, e la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan avrà inizio. L’arrivo dello svedese a Milano è previsto per il 2 gennaio, giornata in cui sono programmate le visite mediche di rito, quindi sarà presentato alla stampa il 3. Stefano Pioli, in un’intervista esclusiva a Sky Sport, ha svelato di averlo già sentito: "Gli ho parlato a telefono, è molto motivato e carico, contento. Si è informato sulla condizione della squadra e sui prossimi allenamenti, poi mi ha detto ‘mister stai tranquillo che sto bene’. Non vede l'ora di allenarsi con noi come io non vedo l'ora di allenarlo e averlo a disposizione. Mi approccio al nuovo anno e al nuovo periodo di lavoro con grande fiducia".

Ibrahimovic nel Milan

L’allenatore sta già immaginando Ibra nel suo Milan. "Zlatan è un giocatore che sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni e saprà essere un punto di riferimento per la nostra fase offensiva” ha spiegato.