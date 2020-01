Ibrahimovic al Milan, l'arrivo: le news in diretta LIVE

È il giorno di Zlatan Ibrahimovic: centinaia di tifosi hanno atteso l'atterraggio dello svedese a Linate. Dopo il bagno di folla all'aeroporto milanese, anche alla clinica La Madonnina in tanti hanno intonato cori per l'attaccante. Visite mediche in corso, poi la firma. Le prime parole di Ibra: "Sono finalmente a casa, tornerò a far saltare San Siro"