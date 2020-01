Il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi, per l’Inter, che in vista della sfida col Napoli perde Danilo D’Ambrosio. Il difensore ha riportato un infortunio in allenamento e in giornata si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici, di cui il club nerazzurro ha dato notizia con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana".

Emergenza sugli esterni

Oltre a D’Ambrosio, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Asamoah che ancora non ha recuperato dall’infortunio. Sensi e Barella, che dopo le feste natalizie hanno ripreso a lavorare con la squadra, potrebbero tornare a disposizione per la sfida del 6 gennaio.