Napoli-Inter 0-0 LIVE, il risultato in diretta

Mercato Inter: le ultime

Proprio su Bastoni ci sono diverse squadre interessate per il mercato di gennaio, e la mossa di Conte può essere letta anche come una chiusura a qualsiasi offerta. Una "promozione" favorita anche dalle difficoltà incontrate da Godin nella difesa a 3, sistema a cui non è abituato (e confermate in un'intervista anche dal suo CT in nazionale, Tabarez); in questo senso, i nerazzurri potrebbero cercare di anticipare l'arrivo di Darmian in questa sessione di mercato, per avere un'opzione in più