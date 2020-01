Un legame sempre più stretto, in campo e fuori. Perché il rapporto che lega Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è sempre più forte e funziona benissimo anche lontano dal rettangolo di gioco. L’attaccante belga, infatti, ha pubblicato in una storia su Instagram una foto che lo ritrae nello spogliatoio dell’Inter con in mano la casacca di Jano Martinez fratello minore di Lautaro e promessa del basket argentino che attualmente gioca nel Villa Mitre. Un regalo – quello del fratello di Lautaro – che il "Toro" ha portato all’amico e compagno di squadra Romelu direttamente dall’Argentina di rientro dalle vacanze natalizie. "La familia siempre" la didascalia scelta da Lukaku con tanto di tag ai fratelli Martinez. Ennesimo segnale di un feeling sempre più stretto tra Lukaku e Lautaro: la coppia che fa sognare i tifosi dell’Inter.