Ibrahimovic al Milan, la presentazione in diretta LIVE

Ibra è tornato in Italia il 2 gennaio per sostenere le visite mediche alla clinica "La Madonnina" e firmare il contratto con il Milan insieme alla dirigenza al completo, mostrando la maglia numero 21. La sua prima giornata in rossonero è proseguita con un allenamento in palestra davanti agli occhi di Pioli e dello staff tecnico. Ad accompagnarlo dalla mattina alla sera c'è sempre stato Boban. Cena conclusiva con l'ex compagno di squadra Abate.