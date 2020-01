Inter, Oriali: "Stiamo andando oltre le aspettative. Speriamo di allargare la rosa"

"Il mio desiderio era tornare all'Inter, è successo"

Sul ritorno all'Inter, aggiunge: "Il mio desiderio era di ritornare ed è capitato. Con l'avvento di Marotta c'è stato subito un incontro tantissimi mesi fa, verso novembre/dicembre dell'anno scorso. Per me era come un ritorno a casa avendo vissuto alla Pinetina per più di 30 anni. Non vedevo l'ora, è successo e ne sono molto felice. La scelta tra Inter e Nazionale? Non è stata facile, ma è stata condivisa con Gravina e Mancini. Tutti insieme abbiamo deciso di poter continuare sia con la Federazione che con l'Inter fino agli Europei, poi deciderò cosa fare. Ma devo ammettere che è un impegno gravoso, importante ma piacevole e coinvolgente e mi dà molte soddisfazioni".

"Conte un fuoriclasse"

Oriali è di nuovo al fianco di Antonio Conte. I due hanno lavorato insieme anche negli anni della Nazionale, quando gli azzurri si sono resi protagonisti di un Europeo più che positivo nel 2016 in Francia. L'ex Ct lo ha poi voluto all'Inter, testimonianza di un grande feeling: "Alla guida della squadra abbiamo un fuoriclasse - le sue parole - Conte riesce sempre a tirare fuori il massimo dai giocatori. Non parlo dei tanti nomi che ci vengono accostati. Non ci interessa come si chiama chi verrà qui. Ma quello che conta è che quest'ultimo sappia che, all'Inter, c'è da pedalare e da sacrificarsi per la causa". Chiosa finale, di nuovo, sul mercato: "Siamo contenti dei giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo un grande gruppo diventato squadra. Il che ci ha sorpreso perché non pensavamo di essere in testa dopo il girone di andata".