Non ci sono soltanto i sogni di calciomercato ad infiammare il gennaio dell’Inter. I tifosi nerazzurri si godono l’artefice principale del primato in classifica: Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro ha chiuso il 2019 alla grande, a pari punti con la Juventus a quota 42. Questi numeri, insieme ai nomi di possibili acquisti come Vidal ed Eriksen, hanno creato un notevole entusiasmo tra i tifosi dell’Inter. Un entusiasmo alimentato di persona dallo stesso Conte, che venerdì 3 gennaio ha voluto fare un regalo ai supporter nerazzurri che aspettavano la squadra all’esterno di Appiano. Prima dell’allenamento, al momento dell’arrivo al centro sportivo, Conte è sceso dalla macchina per salutare i tifosi dell’Inter. Si è concesso per foto, autografi ed immancabili selfie, senza tralasciare nessuna richiesta. Un modo per consolidare ulteriormente il legame già fortissimo tra Conte e il suo pubblico. Dopo l'abbraccio della tifoseria, l'allenatore ha raggiunto la squadra per preparare la sfida contro il Napoli (in programma lunedì 6 gennaio alle 20:45 al San Paolo).