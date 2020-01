Brescia-Lazio, Inzaghi: "Immobile recuperato, Cataldi in dubbio. Escalante buon giocatore"

Dopo il successo in Supercoppa italiana contro la Juventus la Lazio si rituffa sul campionato: i biancocelesti saranno impegnati sul campo del Brescia nella 18^ giornata di Serie A: "L'obiettivo del 2020 è rivivere emozioni come la Supercoppa. Negli ultimi mesi è cresciuta l'autostima. Abbiamo intrapreso un bel percorso", le parole di Inzaghi in conferenza stampa. "Sul calciomercato c'è sintonia con la società. Escalante? È un buon giocatore. Vedremo entro fine anno cosa accadrà". Brescia-Lazio è in diretta esclusiva domenica 5 gennaio alle 12:30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251