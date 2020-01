Calciomercato Lazio, accordo a un passo per Escalante dell'Eibar

Il centrocampista argentino arriverà a giugno a parametro zero: scuola Boca, una parentesi anche al Catania, negli ultimi cinque anni 140 presenze in Liga con la maglia dell'Eibar

La Lazio è vicinissima a chiudere per Gonzalo Escalante. Un rinforzo di lungo periodo, quello centrato dal ds Tare, visto che il centrocampista è in scadenza con l'Eibar ed è pronto a passare così in biancoceleste dal prossimo giugno, a parametro zero. La trattativa ha avuto una svolta nelle ultime ore, con club e giocatore ormai ai dettagli per fissare l'accordo definitivo.

Chi è Gonzalo Escalante

Classe '93, interno di centrocampo che ben si sposa con il 3-5-2 di Inzaghi e già con un po' di Italia nel curriculum. Escalante è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, lanciato da Carlos Bianchi e ancora in tempo per godersi le ultime giocate di Juan Roman Riquelme da compagno di squadra. Poi l'intuizione di Lo Monaco, che decide di portarlo a Catania: 26 presenze e 1 gol nella Serie B 2014/15, all'interno dell'annata terminata con il fallimento societario. Ben altra musica in Spagna, invece, dove per Escalante arriva la chiamata della svolta. Quella dell'Eibar, con cui presto diventa un beniamino dei tifosi e tra i protagonisti del piccolo club basco che dal 2014 continua ad inanellare brillanti salvezze in Liga. Ad oggi, 148 presenze e 10 gol in tutte le competizioni, con tanto di fascia di capitano. Più in alto di così l'Eibar non lo può portare. La Lazio sì.