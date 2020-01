Atalanta-Parma, D'Aversa: "Kulusevski riconoscente con il Parma, è un professionista"

Alla vigilia della sfida della 18^ giornata di Serie A contro l'Atalanta parla l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa: "La squadra di Gasperini è quella che ha fatto più gol, ne hanno dati cinque al Milan. Hanno fatto bene, ma possono fare ancora meglio, hanno avuto delle problematiche. Contro di noi saranno al completo e per noi sarà un impegno difficile, visto che hanno qualità importanti. Dovremo essere bravi in ogni reparto, i bergamaschi sono una delle squadre più forti del campionato. L’Atalanta, per le medie società, è un esempio: stanno lavorando benissimo ormai da anni”. La situazione infortunati: "Nell’allenamento di oggi si è visto anche Cornelius, Inglese invece si è allenato quasi tutta la settimana con la squadra: entrambi saranno convocati. Voglio ringraziarli, perché durante la pausa sono rimasti qui ad allenarsi”. Sulla cessione di Kulusevski alla Juventus: "Si è parlato un po’ troppo, ma era inevitabile. Forse avrebbe dovuto parlare un po’ di più lui, i tifosi volevano sentire cosa aveva da dire. Il 99% dei giocatori, nella sua situazione, non sarebbe tornato a Parma, ma lui ha avuto riconoscenza nei confronti della nostra società. Ha dimostrato maturità. L’Atalanta ha fatto i suoi interesse vendendolo, mentre noi siamo stati bravi a tenerlo. E’ un 2000, va gestito nella maniera giusta, indipendentemente che sia della Juventus o del Parma. E’ un professionista serio e lo dimostrerà fino alla fine del campionato”. Un punto sul mercato in entrata: "La società sa cosa deve fare, noi dobbiamo pensare solamente alla gara con i nerazzurri. Noi vogliamo fare risultato: se affronteremo la gara con umiltà, possiamo fare bene”.