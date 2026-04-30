Rocchi e inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato oggi. Le news LIVE
Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso, prima dell'interrogatorio di oggi: "Rispetto la magistratura, risponderò alle domande dei pm". Il legale: "Convocati per un solo episodio". Gianluca Rocchi ha invece scelto di non presentarsi. Oggi in programma anche il question time del ministro Abodi ain Senato. Tutti gli aggiornamenti e le ultime news in diretta
L'arrivo di Gervasoni per l'interrogatorio
Andrea Gervasoni all'ingresso della Caserma della Guardia di Finanza a Milano prima dell'interrogatorio davanti al Pm Ascione: "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò dopo". Il suo legale: "“Convocati per un solo episodio, risponderemo”
Arrivato il Pm Ascione
Arrivato alla Caserma della GdF anche il Pm titolare dell'inchiesta, Maurizio Ascione. A breve quindi inizierà l'interrogatorio
Gervasoni: "Rispetto magistratura, risponderò a domande"
Entrando in caserma, Gervasoni ha detto soltanto queste parole: “Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò dopo”. Il suo avvocato ha aggiunto: “Convocati per un solo episodio, risponderemo”
Gervasoni e l'avvocato in caserma GdF a Milano
Andrea Gervasoni e il suo avvocato sono arrivati alla caserma della Guardia di Finanza di Milano, dove è previsto l’interrogatorio di fronte al pm Ascione
Abodi, question time in Senato alle 15
Altro appuntamento importante di oggi è il question time al Senato che vedrà il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi rispondere alle interrogazioni dell’aula in una sessione che vede coinvolti anche i Ministri Bernini (Università e Ricerca) e Schillaci (Salute). Uno dei temi caldi riguarda il ‘pressing’ del Governo sull’ipotesi di commissariamento della Figc per attuare le riforme strutturali di cui avrebbe bisogno il sistema calcio. Abodi ha recentemente ribadito che non si tratta solo di cambiare i vertici, ma di un necessario "cambio di sistema". Ipotesi di commissariamento però allontanata dal presidente del Coni, l’unico organo che di legge ha il potere per farlo. Tra i possibili temi del question time di oggi anche il confronto con le Regioni per il censimento degli impianti sportivi e la possibile reintroduzione delle sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo nel calcio.
Dalle 11 i pm interrogano Gervasoni
L'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissato per oggi attorno alle ore 11. Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi (che ha scelto di non presentarsi), ha manifestato l'intenzione di comparire davanti agli inquirenti. Il suo legale ha dichiarato che il supervisore è "molto tranquillo". I magistrati intendono chiarire i fatti legati alla partita Salernitana-Modena, il fulcro dell'accusa contro Gervasoni. Si indaga su una presunta comunicazione irregolare con il Var Nasca durante il match dell'8 marzo 2025. Gervasoni dovrà spiegare anche il meccanismo delle pressioni (le cosiddette "bussate") sugli addetti Var per influenzare le decisioni in campo. Sebbene non sia tra le gare ufficialmente nel mirino della Procura milanese, gli inquirenti potrebbero chiedere spiegazioni anche su una lite violenta durante Inter-Roma dello scorso campionato con Nasca e sul rigore negato per fallo su Bisseck, episodio su cui la Procura vuole vederci chiaro.
Figc valuta l'ipotesi di commissariare l'Aia
Nei prossimi giorni il Comitato Nazionale Aia si riunirà per proporre la decadenza di Antonio Zappi dal ruolo di presidente e da ogni carica federale, come previsto in caso di superamento dei 12 mesi di inibizione. Cosa accadrà in seguito? Il Consiglio Figc si riunirà per ratificarla e, con Zappi ufficialmente decaduto, il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri dovrà riunirsi di nuovo per indire elezioni entro 90 giorni. I tempi però per fissare le elezioni prima della nomina dei nuovi designatori sarebbero strettissimi, visto che a inizio luglio vanno formate le nuove commissioni, a partire da quella di A e B (tutti i contratti sono in scadenza al 30 giugno) e il nuovo presidente AIA - che sarà in carica due anni - si ritroverebbe dunque i nuovi Organi Tecnici già scelti dalla governance precedente. Un corto circuito che, inserito nello scenario attuale del mondo arbitrale, potrebbe rafforzare l'intenzione della Figc di commissariare l'Aia. In queste ore in via Allegri si sta valutando sia l'aspetto giuridico (anche se il presidente Gravina è dimissionario il Consiglio può comunque deliberare atti ritenuti "indifferibili") sia la convergenza da parte delle diverse componenti sull'opportunità di un tale provvedimento.
Le prime decisioni del nuovo designatore arbitrale Tommasi
La curiosità è che molti big sono stati designati per partite di Serie B (compreso Mariani, l’unico italiano che andrà ai Mondiali, che dirigerà Bari-Virtus Entella). Scelta motivata dal fatto che in questa fase finale del campionato, le ultime partite di B sono particolarmente delicate. Ecco gli arbitri della prossima giornata di A:
- Pisa-Lecce: Guida
- Udinese-Torino: Mucera
- Como-Napoli: Fabbri
- Atalanta-Genoa: Pezzuto
- Bologna-Cagliari: Crezzini
- Sassuolo-Milan: Maresca
- Juventus-Verona: Ayroldi
- Inter-Parma: Bonacina
- Cremonese-Lazio: Chiffi
- Roma-Fiorentina: Zufferli
Cosa è successo ieri
È stata una giornata interlocutoria sul fronte giudiziario, ma molto interessante per quanto riguarda un'intervista concessa dal presidente dimissionario della Federcalcio Gabriele Gravina, che è intervenuto all’ora di cena nel programma di Lilli Gruber “Otto e mezzo” dove ha spiegato la sua scelta – definita personale - di dimettersi. “Non sono stato obbligato da nessuno”, ha spiegato. Ribadendo poi con forza il no al commissariamento della Figc, rivendicando l'autonomia dello sport dalla politica; ha attaccato, pur senza nominarlo, il presidente della Lazio Lotito; ha definito fantasiosa e vergognosa l'ipotesi che l'Italia possa essere ripescata ai Mondiali negli Stati Uniti; ha detto di non voler tirar la volata a nessuno tra i candidati alla presidenza Malagò e Abete, mentre sulla vicenda dell’inchiesta arbitri della Procura di Milano ha tenuto una posizione garantista.
Gravina a La7: 'Non ho fallito, non sono stato costretto a dimettermi. No al commissariamento Figc'Vai al contenuto
Fazzolari: "Serve un radicale cambiamento della Federcalcio"
Nella giornata di ieri va registrata alla voce commissariamento della Federcalcio anche un'importante dichiarazione da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giavanbattista Fazzolari: ha riconosciuto la prerogativa del Coni su un eventuale commissariamento (dopo le parole di martedì del presidente del Coni Buonfiglio), ma ha anche detto che è auspicabile “un radicale cambiamento della Federcalcio”.
Il punto sull’indagine
Per quanto riguarda invece la vicenda giudiziaria, ieri è stata una giornata apparentemente interlocutoria, dalla quale però filtrano alcune indiscrezioni sull'indagine: numerosi gli arbitri già sentiti da parte della Procura di Milano, non come indagati (quelli restano i 5 già noti):
- Gianluca Rocchi (Ex Designatore Serie A e B): Indagato per concorso in frode sportiva. Secondo gli inquirenti, avrebbe interferito illecitamente sulle decisioni del VAR e scelto ufficiali di gara "graditi" a determinate società. Si è autosospeso dal suo incarico.
- Andrea Gervasoni (Supervisore VAR): Indagato per frode sportiva. È sospettato di aver condizionato gli addetti in sala VAR durante episodi chiave, come la concessione di rigori contestati.
- Daniele Paterna (Assistente VAR): Indagato per falsa testimonianza. La sua posizione è legata alle dichiarazioni fornite agli inquirenti in merito alla gestione di alcuni episodi in sala VAR, in particolare per il match Udinese-Parma.
- Luigi Nasca (Ufficiale VAR): Indagato per frode sportiva. Sotto la lente degli inquirenti ci sono le sue prestazioni al VAR in partite come Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e Salernitana-Modena.
- Rodolfo Di Vuolo (AVAR): Indagato per frode sportiva in concorso per il ruolo ricoperto durante la discussa sfida Inter-Verona.
Gli arbitri già sentiti
Tra gli arbitri sentiti anche Daniele Doveri, a proposito della sua discussa designazione per la semifinale di Coppa Italia del 2025 fra Inter e Milan e Andrea Colombo per la partita tra Bologna e Inter sempre dello stesso anno. Il pubblico ministero Ascione e i suoi collaboratori vogliono fare chiarezza su quello che sarebbe il ‘metodo Rocchi’, lo schema che l’ex designatore avrebbe utilizzato (secondo l'accusa) per le sue designazioni.
Interrogatori: Rocchi non si presenterà, Gervasoni sì
Gianluca Rocchi, come sappiamo, non risponderà alla chiamata dei pubblici ministeri che lo avevano convocato per la giornata di oggi. Lo ha annunciato ieri l'avvocato difensore di Rocchi, Antonio D'Avirro, spiegando che il suo assistito "voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato attuale, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo". Risponderà invece Andrea Gervasoni che verrà sentito alle ore 11 nella sede della Guardia di Finanza di Milano.