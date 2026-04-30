È stata una giornata interlocutoria sul fronte giudiziario, ma molto interessante per quanto riguarda un'intervista concessa dal presidente dimissionario della Federcalcio Gabriele Gravina, che è intervenuto all’ora di cena nel programma di Lilli Gruber “Otto e mezzo” dove ha spiegato la sua scelta – definita personale - di dimettersi. “Non sono stato obbligato da nessuno”, ha spiegato. Ribadendo poi con forza il no al commissariamento della Figc, rivendicando l'autonomia dello sport dalla politica; ha attaccato, pur senza nominarlo, il presidente della Lazio Lotito; ha definito fantasiosa e vergognosa l'ipotesi che l'Italia possa essere ripescata ai Mondiali negli Stati Uniti; ha detto di non voler tirar la volata a nessuno tra i candidati alla presidenza Malagò e Abete, mentre sulla vicenda dell’inchiesta arbitri della Procura di Milano ha tenuto una posizione garantista.