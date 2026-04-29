L'ex designatore Rocchi non si presenterà domani, giovedì 30 aprile, all'interrogatorio davanti al Pm, il vice Gervasoni è invece orientato a rispondere. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso di Zappi contro l’inibizione di 13 mesi, decadendo così da presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Ieri anche le parole del presidente del Coni Buonfiglio sull'ipotesi di commissariamento Figc: "Non ci sono i presupposti, quando ci sono stati ho commissariato. Non mi faccio influenzare"