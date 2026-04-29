Le prime designazioni di Tommasi: c'è Bonacina per Inter-ParmaARBITRI
Erano particolarmente attese le designazioni degli arbitri della 35^ giornata della Serie A, le prime del nuovo responsabile ad interim della Can Dino Tommasi, subentrato in settimana all'autosospeso Gianluca Rocchi. Bonacina è stato designato per Inter-Parma, possibile match scudetto dei nerazzurri; Fabbri dirigerà Como-Napoli, Maresca designato per Sassuolo-Milan, ad Ayroldi Juventus-Verona, Zufferli per Roma-Fiorentina
PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
GUIDA
LO CICERO – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DOVERI
UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00
MUCERA
CECCONI – MORO
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI
COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00
FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45
PEZZUTO
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – CAGLIARI Domenica 3/05 h. 12.30
CREZZINI
FONTEMURATO – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
SASSUOLO – MILAN Domenica 3/05 h. 15.00
MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – VERONA Domenica 3/05 h. 18.00
AYROLDI (foto)
VECCHI – CAVALLINA
IV: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
INTER – PARMA Domenica 3/05 h. 20.45
BONACINA
PRETI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
CHIFFI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO