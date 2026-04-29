Le prime designazioni di Tommasi: c'è Bonacina per Inter-Parma

ARBITRI

Erano particolarmente attese le designazioni degli arbitri della 35^ giornata della Serie A, le prime del nuovo responsabile ad interim della Can Dino Tommasi, subentrato in settimana all'autosospeso Gianluca Rocchi. Bonacina è stato designato per Inter-Parma, possibile match scudetto dei nerazzurri; Fabbri dirigerà Como-Napoli, Maresca designato per Sassuolo-Milan, ad Ayroldi Juventus-Verona, Zufferli per Roma-Fiorentina

CAOS CALCIO, LE NEWS

PISA– LECCE     Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV:      TREMOLADA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DOVERI

 

UDINESE – TORINO     Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA

CECCONI – MORO

IV:      ZANOTTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      DIONISI

 

COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV:       PERRI

VAR:      DOVERI

AVAR:       DI BELLO

 

ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:      TURRINI

VAR:     GIUA

AVAR:     PRONTERA

 

BOLOGNA – CAGLIARI    Domenica 3/05 h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV:       GALIPO’

VAR:      GARIGLIO

AVAR:    GHERSINI

 

SASSUOLO – MILAN    Domenica 3/05 h. 15.00

MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV:     MARINELLI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

JUVENTUS – VERONA   Domenica 3/05 h. 18.00

AYROLDI (foto)

VECCHI – CAVALLINA

IV:     DI MARCO

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

INTER – PARMA     Domenica 3/05 h. 20.45

BONACINA

PRETI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:     MARINI

AVAR:      DI PAOLO

 

CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     MAZZOLENI

 

ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:    DI PAOLO

AVAR:     DI BELLO

Serie A: Altre Notizie

Caso Rocchi e arbitri, le news di oggi live

live Serie A

L'ex designatore Rocchi non si presenterà domani, giovedì 30 aprile, all'interrogatorio davanti...

LIVE: Rocchi non si presenterà a interrogatorio

caso arbitri

Il presidente Coni Buonfiglio interviene sull’ipotesi di commissariamento Figc, dopo l'inchiesta...

Frattura zigomo, Modric operato: out 5/6 settimane

milan

Il centrocampista rossonero è stato sottoposto a un intervento chirurgico  per...

Dino Tommasi designatore ad interim

aia

Dino Tommasi, che ha diretto più di 50 gare di Serie A, è stato nominato ad interim dopo...

Caso RocchI, Inter estranea ad inchiesta. LIVE

blog

Dino Tommasi è il nuovo designatore a interim al posto di Gianluca Rocchi. Intanto fonti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE