"Avevo visto che il difensore della Spal guardava spesso la palla e sapevo che, se fosse arrivato un cross sul secondo palo, avrei potuto far gol". L'assist di Lazovic per la testa di Pazzini è perfetto, come il movimento da grande attaccante del "Pazzo". Il centravanti del Verona ha segnato il gol dell'1-0 a Ferrara (l'Hellas ha poi vinto 2.-0), rete che poi ha spiegato allo Sky Tech con Massimo Ambrosini presente in studio