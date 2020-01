Calendario Serie A, le partite e gli orari della 18^ giornata

Archiviata la pausa natalizia la Serie A torna in campo. Domenica 5 gennaio subito in programma 4 sfide: Brescia-Lazio, Spal-Verona, Genoa-Sassuolo e a chiudere il match dell'Olimpico tra Roma e Torino. Giornata seguente della befana ricca di appuntamenti: lunedì 6 infatti andranno in scena le restanti 6 partite. A scendere in campo nel pomeriggio saranno Juve, Milan e Atalanta. La 18^ gioranata si chiuderà con il big match del San Paolo tra Napoli e Inter. Gli uomini di Gattuso cercano continuità dopo la vittoria contro il Sassuolo. L'Inter vuole mantenere alto il rullino di marcia per stare al passo con la Juventus in testa.

Il programma della 18^ giornata

Brescia-Lazio, domenica 5 gennaio ore 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Spal-Verona, domenica 5 gennaio ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Genoa-Sassuolo, domenica 5 gennaio ore 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Roma-Torino, domenica 5 gennaio ore 20.45 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Bologna-Fiorentina, lunedì 6 gennaio ore 12.30 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Juventus-Cagliari, lunedì 6 gennaio ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Milan-Sampdoria, lunedì 6 gennaio ore 15.00 su Sky Sport 253

Atalanta-Parma, lunedì 6 gennaio ore 15.00 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Lecce-Udinese, lunedì 6 gennaio ore 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Napoli-Inter, lunedì 6 gennaio ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (anche in 4K)