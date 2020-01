3/27

Quella segnata contro il Cagliari non è la prima tripletta in assoluto di CR7 con la maglia della Juventus: aveva già realizzato un “tris” in bianconero il 12 marzo 2019 in Champions League, firmando la rimonta negli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Ronaldo è diventato il secondo calciatore nella storia ad aver segnato una tripletta in Serie A, Premier, Liga (il primo è stato Alexis Sanchez). Andiamo a vedere la classifica dei giocatori che hanno realizzato più triplette negli ultimi 12 anni (dal gennaio 2008 a oggi), considerando i cinque maggiori campionati europei