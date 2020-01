Una giornata di boati a San Siro, tutti per Zlatan Ibrahimovic: l'ingresso in campo per il riscaldamento, il momento in cui Pioli lo ha invitato a scaldarsi e poi l'entrata al minuto 55 al posto di Piatek. Lo svedese è stato il grande protagonista al Meazza, nonostante i rossoneri siano rimasti a secco contro la Sampdoria. Riviviamo l'Ibra-day in 90 secondi di clip