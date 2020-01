"Figu" Panini: ecco il nuovo album dei Calciatori

Edizione numero 59 per il tradizionale album Calciatori: 120 pagine da riempire con 832 figurine. Tra le novità dell'edizione 2019-2020 la sezione speciale I Mister, con le figurine degli allenatori della Serie A e Serie B; poi due pagine dedicate al Sogno Azzurro, con le figu dei 30 calciatori della Nazionale in vista di Euro 2020. Tre le pagine per la Serie A Femminile. E ancora: la sezione Top Performers e quella dedicata ai Top 11 AIC. Confermatissima la doppia pagina Calciomercato – L’Originale, dove troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato oltre a giocatori messisi in luce nella prima parte del campionato e non inseriti nelle rispettive rose