"Il mio sogno? Far tornare a sognare i tifosi della Lazio" - dice Lotito. "Il mio colpo di mercato più bello? Vedere ad ogni partita tanta gente all'Olimpico. Ora ci sentiamo una grande squadra" - gli fa eco Igli Tare. Auguri Lazio. Centoventi anni di storia. Nel Salone d'Onore del Coni si celebra il compleanno dei biancocelesti, presenti i grandi del passato e lo stato maggiore del club, tra passato e attualità: "Io sorpreso? No, io sono pragmatico - ha continuato Lotito -. Quello che mi interessa è tornare a far sognare i tifosi laziali, e cercare di trasformare quei sogni in realtà. Stiamo prendendo coscienza delle nostre qualità e potenzialità, e stiamo prendendo coscienza del nostro gruppo. La forza del gruppo è data dai singoli, ma i singoli esistono solo se esiste il gruppo. Futuro? Mi auguro che resti questo spirito, questa umiltà e soprattutto questa determinazione. I risultati si ottengono solo con questi elementi, al di là dell'aspetto economico di un club: ci sono società che fatturano cinque volte più di noi, ma quello che conta è avere un collante, ferocia agonistica e tanta voglia di raggiungere gli obiettivi".

Sul momento attuale prosegue, dunque, Tare, felice di celebrare l'anniversario della Lazio in questo preciso momento: "Grazie al lavoro straordinario di Inzaghi e della squadra, festeggiamo nel migliore dei modi questo anniversario. L'obiettivo è continuare la nostra crescita, è un percorso lungo e con tanti ostacoli, ma che dobbiamo essere bravi a superare. La svolta della stagione? Contro l'Atalanta (la rimonta da 0-3 a 3-3 nel secondo tempo, ndr), era un momento delicato, poi è scattata la reazione che ha portato verso un percorso importante. Ma siamo ancora a metà strada - precisa Tare -, tutto può ancora essere messo in discussione. Serve rimanere umili, mantenere la stessa voglia, la stessa concentrazione e la stessa fame avuta fino ad adesso. La classifica non ci mette paura, ci ha dato consapevolezza di essere una squadra forte. Negli anni passati non siamo mai stati veramente decisi, una grande squadra. Questa cosa adesso la sentiamo e dobbiamo tenercela stretta. Il mio miglior acquisto di mercato? Vedere lo stadio con tanti spettatori ogni partita è il mio miglior colpo: è questo quello di cui abbiamo bisogno. Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano, il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League".