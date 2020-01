Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative live del 9 gennaio

Il Milan irrompe su Politano, incontro con gli agenti in attesa delle prime mosse con l’Inter. Per la difesa salgono le quotazioni di Kjaer. Intanto Borini si avvicina al Verona. Napoli: Demme è atterrato a Roma per le visite; affondo con il Celta Vigo per Lobotka, avanza l’operazione con il Verona per Rrahmani per giugno. L’ Inter ha il sì di Young, capitano del Manchester United e non molla l’idea Vidal. Bologna, è fatta per Barrow dall’Atalanta. Il Parma chiude per Kurtic dalla Spal. La Samp riabbraccia Tonelli. "Calciomercato, l'Originale" è in diretta alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24