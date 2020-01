Divertente scambio via Whatsapp pubblicato su Instagram dall'attaccante della Lazio: la moglie Jessica con un messaggio chiede di portarle un panino al prosciutto, lui non perde tempo ed esaudisce il desiderio

Bomber, galantuomo e marito premuroso. Ciro Immobile conferma di esserlo attraverso un divertente scambio di messaggi con la moglie Jessica Melena e postato sul prorpio profilo Instagram. Tutto nasce da un panino. L'attaccante della Lazio riceve via Whatsapp il messaggio della moglie: “Mi porti un panino con prosciutto crudo?". Sono circa le 8 del mattino e Ciro, già fuori casa probabilmente per accompagnare le figlie a scuola, non esita ed esaudisce subito la richiesta di Jessica che poi pubblica l'immagine del panino arrivato a destinazione. "Serve qualche altra cosa?”, posta successivamente e con ironia il giocatore. L'amore è anche questo.