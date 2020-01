2/10

La Lazio ha iniziato il suo percorso netto sul campo della Fiorentina e l'ha concluso - per ora - in casa del Brescia. Due gare con un fattore comune: il gol decisivo di Immobile a tempo scaduto. In questo cammino la Lazio ha recuperato 3 punti all'Inter e 4 alla Juve (battuta all'Olimpico e poi a Riad) in classifica, ma con la possibilità di ridurre ulteriormente lo scarto in caso di successo contro il Verona

Immobile e il panino per la moglie: "Me lo porti?"