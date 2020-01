La Lazio ha battuto il Napoli 1-0 grazie a un gol di Immobile in collaborazione con Ospina e Di Lorenzo: il portiere perde palla e consente la conclusione a porta vuota all'attaccante, il difensore è sul pallone ma svirgola il rinvio sulla linea di porta. La Lega assegna però la rete a Ciro Immobile, non l'autogol dell'ex Empoli. Il motivo? Da regolamento un tentativo volontario di rinvio non può essere un'autorete se avviene a portiere battuto