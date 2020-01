Favino: "Fonseca mi piace molto. Roma-Juve? Possiamo farcela". VIDEO

L' attore romano interpreta Bettino Craxi nell'ultimo film di Gianni Amelio: "Hammamet". Pierfrancesco Favino protagonista di una nostra intervista più ampia che andrà in onda nei prossimi giorni su Sky Sport24 (canale 200) ha parlato anche della partita di stasera Roma-Juventus. "La Roma ha un vantaggio oggettivo, gli deriva dalla mancanza di aspetttive degli ultimi anni e questo la mette in condizione di fare semplicemente risultato". Favino che non nasconde affatto la sua fede giallorossa aggiunge: "Sono romanista e voglio assolutamente che la Roma vinca e credo si possa fare. In questa stagione mi ha fatto pure divertire molto. E' una squadra che finalmente ha una costruzione logica, stasera andrò allo stadio, sarà una bella partita. Mi piace molto Fonseca, eh sì, è un anno zero, come lui dice, anche per noi tifosi romanisti, con tutte le scorie che ci portiamo dietro, di nostalgie e quant'altro. Come finirà? Il campionato è lungo, vedremo come va".