Con il rigore realizzato contro la Roma, Cristiano Ronaldo ha aggiunto un'altra squadra alle sue vittime in Serie A. L'attaccante portoghese, con la maglia della Juve, ha infatti punito tutte le squadre del campionato affrontate dalla scorsa stagione in poi. L'unica eccezione è rappresentata dal Chievo (180 minuti a secco), oltre a Lecce e Brescia, contro cui CR7 però non è proprio sceso in campo quest'anno