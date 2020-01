1/12

TABÙ SARRI - L'attuale allenatore della Juve lo ha ribadito dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma: "Il titolo di campione d'inverno non mi serve a nulla". E in effetti è proprio lui l'unico ad aver perso il campionato (ben due volte) dopo aver chiuso in testa il girone di andata negli ultimi tredici anni.



È successo alla guida del Napoli sia nel 2015-16 (+2 sulla Juve al giro di boa) che nel 2017-18 (+1 sulla Juve). In entrambi i casi, come ben noto, è stato rimontato da quello che, oggi, è il suo presente.