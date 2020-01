Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 20^ giornata

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fermato sette giocatori, tutti per un turno, in vista della 20^ giornata di campionato. Sono queste infatti le decisioni pubblicate dalla Lega Serie A dopo l'ultimo turno: tra i calciatori non espulsi, squalifica per una giornata effettiva ed ammenda di 1.500 euro per Senad Lulic della Lazio per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quina sanzione)", si legge nel comunicato. Squalifica per una giornata effettiva di gara anche per Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksander Kolarov (Roma), Mario Rui (Napoli).

Conte entra in diffida

Tra gli allenatori, da segnalare l’ammonizione per Antonio Conte: l’allenatore dell’Inter, alla quarta sanzione stagionale, entra così in diffida. Ammoniti anche Walter Mazzarri del Torino (settima sanzione) e Fabio Liverani del Lecce (terza sanzione).