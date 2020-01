Risultati Serie A: video, gol e highlights della 19^ giornata

2/9

Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (71' Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (80' Politano), Lukaku. All: ConteGollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic (70' Muriel), Gosens (90' Castagne); Gomez; Ilicic, Zapata (53' Malinovskyi). All: GasperiniHateboer (A), De Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I), Malinovskyi (A), Conte (all. I)all'88° Handanovic para un rigore a Muriel GUARDA GLI HIGHLIGHTS