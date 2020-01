Lautaro Martinez è un attaccante che sta crescendo ed è diventato decisivo per le sorti della sua Inter. Molte squadre lo seguono con interesse, tra cui il Barcellona. Ai microfoni di TyC Sports il numero 10 ha commentato l'interessamento del club catalano: "Oggi difendo la maglia dell'Inter, sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono questi rumors, significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all'Inter".

"Conte vive la partita in un modo speciale"

Poi il classe 1997, già a segno 10 volte in questo campionato, parla del suo rapporto con Antonio Conte: "In un anno all’Inter sono cambiate molte cose. È arrivato un nuovo allenatore che vive la partita in modo speciale. Ci ha trasmesso tanto dal primo giorno, ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. E i risultati sono arrivati. Ho dovuto adattarmi a una nuova cultura e un'altra lingua. Ho giocato poco con Spalletti. Mi sentivo forte per poter aiutare la squadra dandogli ciò di cui aveva bisogno. Ora con questo allenatore sono cresciuto e per questo mi godo il momento che sto vivendo".

"Sono molto felice di aver incontrato Lukaku"

Il grande affiatamento con il suo compagno d'attacco Lukaku è uno dei segreti del grande momento dei nerazzurri: "Romelu mi aiuta molto dentro e fuori dal campo. Sono molto felice di aver incontrato questo tipo di persona e giocatore". Un pensiero dell'attaccante argentino va anche ai bianconeri e allo scudetto: “La Juve è una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti; noi vogliamo fare del nostro meglio, vincere il campionato è un obiettivo”.