Inter, sogni d'oro per Lukaku: mostra il suo nuovo letto extralarge su Instagram

L'attaccante belga dell'Inter mostra su Instagram il suo nuovo letto: dimensioni extralarge anche per un colosso alto 191 centimetri come il centravanti di Conte. Buon riposo assicurato per il numero 9, autore in stagione di 18 reti in 25 partite tra campionato e coppe

"Casa nuova, letto nuovo". E per un centravanti alto 191 centimetri e che fa del fisico imponente uno dei suoi punti di forza, non poteva che esserci un materasso extralarge. Lo dimostra Romelu Lukaku, trascinatore dell'Inter di Antonio Conte, che ha scelto Instagram per mostrare ai suoi affezionati sui social e ai tifosi nerazzurri la sua nuova camera da letto. A rubare l'occhio in particolare sono le grandi dimensioni del letto, occupato da ben quattro cuscini e in grado di far sembrare meno imponente anche la fisicità del colosso belga. Riposo assicurato, per concentrarsi ancor meglio sugli allenamenti e sul campo, dove sin qui Romelu ha ripagato l'investimento fatto dall'Inter in estate per acquistarlo dal Manchester United - 65 milioni di euro più 10 di bonus - con gol, assist e prestazioni di alto livello.