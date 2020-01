L'esterno giallorosso non ha svolto i test di condizione ad Appiano Gentile: la Roma non apre alla possibilità di un trasferimento del calciatore in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Scambio al momento in stand-by: le due società al lavoro per trovare una soluzione

Niente supplemento di test fisici ad Appiano Gentile per Leonardo Spinazzola come invece inizialmente previsto. Al momento infatti è in stand-by lo scambio che avrebbe dovuto portare l’esterno sinistro classe 1993 all’Inter e Matteo Politano alla Roma. L’accordo tra i club era già stato raggiunto nelle scorse ore, così come l’intesa contrattuale tra le società e i due calciatori che nella giornata di mercoledì hanno raggiunto Roma e Milano per sostenere i test medici di rito. A frenare l’affare, la richiesta da parte dell’Inter di far svolgere nuovi test fisici nella mattinata di giovedì a Spinazzola: nerazzurri che hanno anche provato a cambiare le condizioni dell’accordo, da trasferimento a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto a prestito con diritto di riscatto, trovando però l’opposizione della Roma che non ha intenzione di rivedere gli accordi già stabiliti.

La posizione della Roma

Scambio tra Politano e Spinazzola dunque al momento in stand-by, anche se Inter e Roma sono in contatto costante per trovare una soluzione e sbloccare così un affare che sembrava ormai fatto. Di sicuro, però, la società giallorossa non tornerà indietro sugli accordi già stabiliti in precedenza: se l’Inter continuerà a proporre l’acquisizione di Spinazzola in prestito con diritto di riscatto allora l’affare non si farà.