Lazio Sampdoria, Immobile dopo i tre gol: "Record Higuain? Sarebbe bello ma è dura"

Semplicemente inarrestabile. Ciro Immobile non smette di segnare e contro la Sampdoria è riuscito addirittura a mettere a referto una tripletta, nel 5-1 finale. I numeri sono da record: 23 le reti dell’attaccante in 19 partite giocate, che hanno aiutato la Lazio a conquistare l’undicesima vittoria consecutiva. "Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare niente e soprattutto questa partita: la Sampdoria veniva da un buon momento ed eravamo consapevoli che non era semplice. Siamo stati bravi noi a metterla su un binario favorevole, poi è andata in discesa. Sono davvero orgoglioso dei miei compagni, perché mi mettono sempre in condizione di fare bene e il merito di tutto questo è anche loro" ha detto il giocatore, intervistato al fischio finale da Sky Sport. Ma l’euforia dei risultati non deve far perdere di vista gli obiettivi: "L'importante è continuare su questa scia, l'entusiasmo non ci deve portare a fare voli troppo alti: teniamo sempre i piedi ben saldi a terra. Ce lo ripetiamo ogni volta che ci vediamo a Formello. Siamo contenti che i tifosi si stiano divertendo: lavoriamo per quello, divertire e vincere".

Obiettivi personali e di squadra

Con una partita da recuperare, la Lazio è ridosso della vetta e ha portato momentaneamente a dieci punti il divario sull’Atalanta quarta. Immobile però preferisce guardarsi alle spalle: "Mi concentro sul +10 su Roma e Atalanta, poi se arriviamo così a 8-10 partite dalla fine perché non crederci? Per il momento però l'obiettivo resta la qualificazione in Champions". Arrivato a 23 gol all’inizio del girone di ritorno, farne 36 entro la fine del campionato non è impossibile. "Sicuramente è un record molto bello perché c'è riuscito solo Higuain, è difficile. Ma con questi compagni, questa gente e questo entusiasmo si può continuare a far bene, sono agevolato in questo. Ora pensiamo alla partita di martedì" ha concluso l’attaccante.