Terzo stop di fila contro la Fiorentina dopo i passi falsi con Inter e Lazio, quarto ko in 5 partite dall’arrivo in panchina di Gattuso al posto di Ancelotti. Non conosce fine la crisi del Napoli, 11° in classifica e protagonista di una stagione davvero deludente. Se Rino ha parlato di "squadra senz'anima" ammettendo "abbiamo toccato il fondo" dopo l’ultimo scivolone, il campionato 2019/20 ammette ben 23 punti in meno rispetto alla stessa giornata dello scorso torneo. Una differenza-punti da incubo, la peggiore in Serie A dal 2000 considerando tutti i saldi negativi. A parziale consolazione degli azzurri, solo in Germania si sono registrati crolli ancora più evidenti ad un anno esatto di distanza. Eccoli nel dettaglio passando dall'Italia al podio assoluto

