Segna e portafortuna. In 4 delle 5 occasioni in cui Theo Hernandez ha segnato in campionato, infatti, il Milan ha portato a casa la vittoria. Non un dato di poco conto considerando che sono 8 in totale i successi dei rossoneri in Serie A. Il francese è il primo difensore dei rossoneri a segnare cinque gol in una singola stagione di Serie A da Christian Panucci nel 1995/96