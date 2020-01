20/20

1. LAZIO: 33 punti* (30 gol fatti, 9 gol subiti)

* una partita in meno





A punteggio pieno nelle ultime 12 giornate, e con una partita da recuperare che - se vinta - porterebbe i biancocelesti a -3 dalla Juve capolista. Da quando ha inaugurato la sua striscia vincente (27 ottobre 2019), la Lazio ha recuperato 4 punti ai bianconeri e ben 7 all'Inter, virtualmente sorpassata in classifica in caso di vittoria nella gara da recuperare contro il Verona. E non è tutto: considerando sempre quest'ultimo periodo, la Lazio ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato (sempre con una partita in meno). Stando ai numeri, è sicuramente una marcia da scudetto