Curioso vantaggio dei blaugrana nella goleada al Borussia Dortmund, 1-0 targato Raphinha che 'soffia' la rete a Cubarsí sulla linea di porta. Esultanza e qualche brivido per il brasiliano, che elude il fuorigioco per centimetri. Un episodio che ha ricordato il milanista Tomasson contro l'Ajax nel 2003, quando al 91' 'scippò' il gol-qualificazione a Pippo Inzaghi rischiando di farlo annullare per offside...

